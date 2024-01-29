زحام شديد في خامس أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقام في قاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، زحام شديد في يومه الخامس من قبل الزائرين، وقام رجال الأمن بتنظيم الزائرين منعًا لحدوث حالات تكدس واختناق من قبل الحضور.

وقام الزائرين بالتقاط الصور التذكارية مع ذويهم تخليدًا لذلك اليوم في أجواء تملؤها البهجة والسرور، كما قام البعض في التجول بين قاعات المعرض وشراء الكتب المعروضة والاستفادة من العروض والخصومات المقدمة.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.