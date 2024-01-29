الفقدان.. "حنين عمرو" أصغر كُتاب معرض القاهرة للكتاب

شاركت الكاتبة حنين عمرو، التي تبلغ من العمر ١٦ عامًا، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 بمجموعة قصصية تحمل اسم "الفقدان، وذلك ضمن إصدارات دار همسة للنشر والتوزيع.

وحنين من أصغر المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى جانب مشاركاتها المسرحية في عدد من المسرحيات، من بينها مناخوليا، شحاتين على ما تفرج، ضحكة بكاء، من الجاني؟، والمغامرة على مسرح السامر.

وتتوافد أعداد كبيرة من الزوار على معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الخامس على التوالي، حيث اقترب المعرض من الوصول إلى مليون ونصف المليون زائر في بداية اليوم الخامس.

فقد شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس الأحد، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث تخطى عدد الزائرين للمعرض، 254190 زائرًا، ليصل إجمالى عدد الزائرين بعد فتح أبواب المعرض للجمهور يوم 25 يناير حتى الآن نحو 1,264,173 زائرًا.

ومن جهته؛ قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: "شهد اليوم الرابع مشاركة قوية من الجمهور في الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي حرصنا على تقديمها ضمن برنامج المعرض، وفي مقدمتها أنشطة الطفل، وندوات البرنامج الثقافي، وضيف الشرف، كما شهدت بوابات الدخول انسيابية في الحركة، حيث ساعد حجز التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني للمعرض في منع التكدس عند الدخول، وهو ما ساهم في جعل زيارة الأسر لمعرض الكتاب بمثابة رحلة غنية بالمتعة والمعرفة.

معرض الكتاب 2024

تقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، وذلك بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

كما تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتشهد مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.