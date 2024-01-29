الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الفقدان.. "حنين عمرو" أصغر كُتاب معرض القاهرة للكتاب

حنين عمرو
حنين عمرو

شاركت الكاتبة حنين عمرو، التي تبلغ من العمر ١٦ عامًا، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 بمجموعة قصصية تحمل اسم "الفقدان، وذلك ضمن إصدارات دار همسة للنشر والتوزيع.

وحنين من أصغر المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى جانب مشاركاتها المسرحية في عدد من المسرحيات، من بينها مناخوليا، شحاتين على ما تفرج، ضحكة بكاء، من الجاني؟، والمغامرة على مسرح السامر.

وتتوافد أعداد كبيرة من الزوار على معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الخامس على التوالي، حيث اقترب المعرض من الوصول إلى مليون ونصف المليون زائر في بداية اليوم الخامس.

فقد شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس الأحد، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث تخطى عدد الزائرين للمعرض، 254190 زائرًا، ليصل إجمالى عدد الزائرين بعد فتح أبواب المعرض للجمهور يوم 25 يناير حتى الآن نحو 1,264,173 زائرًا.

ومن جهته؛ قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: "شهد اليوم الرابع مشاركة قوية من الجمهور في الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي حرصنا على تقديمها ضمن برنامج المعرض، وفي مقدمتها أنشطة الطفل، وندوات البرنامج الثقافي، وضيف الشرف، كما شهدت بوابات الدخول انسيابية في الحركة، حيث ساعد حجز التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني للمعرض في منع التكدس عند الدخول، وهو ما ساهم في جعل زيارة الأسر لمعرض الكتاب بمثابة رحلة غنية بالمتعة والمعرفة.

معرض الكتاب 2024

تقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، وذلك بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

كما تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتشهد مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

الكاتبة حنين عمرو معرض القاهره الدولي للكتاب مجموعة قصصية الفقدان همسة للنشر معرض الكتاب 2024 الهيئة المصرية العامة للكتاب

مواد متعلقة

متطوعة بـ"القومي لذوي الإعاقة" تُعلم لغة الإشارة لزوار معرض الكتاب (فيديو)

محمد أبو الفضل بدران: الجوائز حافز رئيسي للمبدع ليفكر ويقرأ (فيديو)

مبادرات مركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى "إثراء" تجذب جمهور معرض القاهرة للكتاب (فيديو)

الفنانة سارة الراوى: إقبال كبير هذا العام على معرض الكتاب.. والزوار من جنسيات مختلفة

كاتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب تخطى "فرانكفورت".. وهذه نسخة استثنائية (فيديو)

الفنان عبد الرحمن بلاله: نستمتع بأجواء معرض الكتاب.. والتنظيم رائع (فيديو)

مؤلف يروج لكتبه بطريقة غريبة فى معرض الكتاب

"عاشت فلسطين حرة".. رسائل أطفال مصر إلى غزة من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

على عينك يا تاجر.. "منجد" يرشد عن أماكن للتنقيب عن الآثار على "فيسبوك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل