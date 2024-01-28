الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مبادرات مركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى "إثراء" تجذب جمهور معرض القاهرة للكتاب (فيديو)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الروائي السعودي عبد الله الحواس، مطور البرامج الثقافية في مكتبة إثراء، إن مشاركة مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، هي الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتأتي نظرًا لأهمية وعراقة هذا المعرض على مستوى العالم العربي، وعالميًا.


وأضاف أنه من خلال الجناح يجرى تعريف الجمهور بالمبادرات التي يقدمها المركز، من أبرزها مسابقة "اقرأ" المقدمة لطلاب وطالبات التعليم العام والتعليم العالي، إلى جانب عدة إصدارات يتم تقديمها للجمهور، أبرزها كتاب المعلقات لجيل الألفية، والذي تُرجم لأربع لغات.

وأشار "الحواس" إلى أن الزوار يخوضون عددا من التجارب في جناح المركز، أبرزهم تجربة الواقع الافتراضي، حيث يستطيع زوار معرض الكتاب؛ زيارة مكتبة إثراء عبر تقنية الواقع الافتراضي، إلى جانب المكتبة الرقمية، والتي يمكن للجمهور التسجيل فيها بشكل مجاني والوصول لأكثر من 34 ألف كتاب رقمي، ما بين صوتي ومقروء.
 

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وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

 

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض الكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

الروائي السعودي عبد الله الحواس مطور البرامج الثقافية الملك عبد العزيز معرض القاهرة الدولى الجناح

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