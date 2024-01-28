محمد أبو الفضل بدران: الجوائز حافز رئيسي للمبدع ليفكر ويقرأ (فيديو)

شدد الدكتور محمد أبو الفضل بدران، على أهمية الجوائز للمبدعين، مؤكدًا أنها حافز رئيسي لهم لكي يقرأوا ويبدعوا ويعيشوا حياة مرفهة، وعلى الأقل حياة فيها نوع من التقدير.

وقال خلال ندوة لمركز أبو ظبي للغة العربية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الجوائز تجعل المبدع يتفرغ للكتابة، مشيرًا إلى العدد الكبير الذي تقدم لجائزة الشيخ زايد، والأعداد التي تتقدم لباقي الجوائز، فهذا يؤكد أنها محفزة.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.