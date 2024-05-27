خبير اقتصادى: الوافدون سببا رئيسيا فى ارتفاع معدل التضخم بمصر (فيديو)

أكد الخبير الاقتصادي سيد طه بدوى، رئيس قسم المالية العامة بجامعة القاهرة، أن الوافدين يشكلون سببًا رئيسيًا في ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد المصري.

وأوضح بدوى، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر قناة cbc، أن الظروف العالمية الصعبة أثرت على الدول بشكل غير متوقع، وأن الحروب والصراعات في المنطقة أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من المهاجرين إلى دول مثل مصر، وبفضل موقعها الجغرافي، أصبحت مصر ملجأً آمنًا للوافدين.

وأكد أن الدولة فتحت أبوابها لاستقبال الوافدين بهدف توفير ملاذ آمن لهم، مشددًا على أنها لا يمكن أن تتخلى عن واجبها الإنساني، ومع ذلك، أشار إلى أن ثقافة الاستهلاك للوافدين تختلف عن ثقافة المصريين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع على مدار العام.

وفي ختام حديثه، حذر الدكتور بدوى من تجمع الوافدين في مناطق محددة بكثافة، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل تهديدًا على الأمن القومي.