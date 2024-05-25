السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير البترول: مصر تستهلك 55 مليار دولار من الوقود سنويًا (فيديو)

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تستهلك سنويًا ما يعادل 55 مليار دولار من الوقود بكافة أشكاله، وتنج منهم من 20 إلى 22، كما تستورد شهريًا ما يعادل بمليار و100 مليون دولار.

أوضح الملا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة cbc، أن الطاقة تعد المحرك الأول للتنمية في أي دولة وأي اقتصاد، وأن مصر، كبلد يضم 110 ملايين مواطن وتترامى أطرافها، تحتاج إلى طاقة لتلبية احتياجاتها المتنوعة، سواء في المدن الجديدة أو التوسعات العمرانية والصناعية والتجارية والزراعية، وحتى في حركات النقل.

وأشار "الملا" إلى أهمية استغلال الثروة البترولية في مصر، حيث يكفي إنتاجنا المحلي الثلثين من احتياجاتنا، في حين نستورد الثلث الآخر، ورغم التحديات الاقتصادية، تعمل الحكومة على تنمية واستغلال هذه الثروة الطبيعية والمعدنية بشكل يضيف قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

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