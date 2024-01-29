الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محمد خليف: لدينا تحديات كثيرة فى قضية الذكاء الاصطناعي

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الدكتور محمد خليف– استشاري تكنولوجيا المعلومات والابتكار وريادة الأعمال– مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس، إن هناك جدل كبير تجاه التعامل مع الذكاء الاصطناعي وأصبح لدينا تكنولوجيا تراقب سلوك مستهلك الثقافة، وأصبح إنتاج المحتوى بكافة مراحله قائم بكل المكونات من نصوص ومحتوى فيديو وذكاء اصطناعي فى التراث القديم، حتى أصبح هناك تطور لهذا الجانب على منصات الإنترنت.

جاء ذلك خلال ندوة نقاشية حول “الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي” اليوم الإثنين 29 يناير 2024 بقاعة المؤسسات الثقافية - بلازا 1 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وقال إنه أصبح لدينا تحديات كثيرة فى قضية الذكاء الاصطناعي، وأصبح مفروض علينا أن نستغل ذلك فى التحول الرقمى بشكل عام، والعمل على تلافى التحديات مما يحتاج إلى توضيح ورؤية أكبر على التحديات ونتعرف على الفرص المتاحة لنا كدولة مصرية فيما يتعلق بالثقافة وفق رؤية وقيمة مضافة للخروج برؤية عن الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه فى الدولة المصرية.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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صحفي: الإقبال الجماهيري على معرض الكتاب يعكس حيوية ووعي المصريين

 

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