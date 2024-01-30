الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على رواية "ياسمين أبيض" لـ خولة حمدي بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهدت دار كيان للنشر، إقبال كبير من زوار المعرض على كتب الروائية التونسية خولة حمدي، خاصة بعد زيارتها المعرض وتوقيع أحدث روايتها “ياسمين أبيض”، السبت الماضي 27 يناير.

وخصصت الدار مساحة كاملة لكتب الروائية التونسية في ظل الرواج الكبير لكتبها، خاصة روايتها الأولى “في قلبي أنثى عبرية”.

وقال أحد مسؤولي الدار إن كتب خولة حمدي تشهد رواجًا عاليًا، خاصة على روايتها الأولى، موضحًا أن مبيعات الدار قائمة بنسبة كبيرة على مبيعات خولة حمدي.

وشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، حتى أمس الاثنين إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث تخطى عدد الزائرين للمعرض، أمس، 374،424 زائرًا، ليصل إجمالي عدد الزائرين منذ فتح أبواب المعرض للجمهور يوم 25 يناير حتى الآن إلى نحو 1،638،597 زائرًا.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.


واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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رواد معرض الكتاب يقبلون على شبابيك التذاكر في يومه السادس (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
الروائية التونسية خولة حمدي روايتها “ياسمين أبيض” معرض القاهره الدولي للكتاب افتتاح معرض الكتاب 2024 أجنحة معرض الكتاب

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