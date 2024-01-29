زياد عبدالتواب: المبدعون يواجهون مشكلة سرقة بياناتهم من الذكاء الاصطناعي

أكد المهندس زياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي عضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس، إن تأثير الذكاء الاصطناعي على البشرية يماثل تأثير التكنولوجيا الحيوية والتغيرات المناخية والبيولوجية، وهى نفس القضية التى تحدث مع الذكاء الاصطناعي لأن به مميزات يمكن أن تستغل بصورة إيجابية.

جاء ذلك خلال ندوة نقاشية حول “الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي"، اليوم الإثنين 29 يناير 2024 بقاعة المؤسسات الثقافية - بلازا 1 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وأَضاف مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي عضو لجنة الثقافة الرقمية، لا يصح أن نقول أننا بعيد عن موضوع الذكاء الاصطناعي، حيث يمكننا استخدامه بشكل صحيح، في الدراسات والأبحاث، وبشكل أدق وأشمل في الدراسات خاصة التي يتم من خلالها اتخاذ قرارات ومشروعات مبنية على الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي قادر على استخراج نتائج كبيرة وإنجاز أشياء كثيرة بدقة في معالجة البيانات

وأوضح " عبد التواب" أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على استخراج نتائج كبيرة وإنجاز أشياء كثيرة بكل دقة في معالجة البيانات، عبر تحليلات وقدرة على صناعة الخوارزميات، منوها بأن سلبياته تتمثل في انحيازه لأمور بعينها، لأنه قد يكون ضد أفكار معينة وبالتالي تكون بياناته منحازة، موضحا أن من يعرف طريقة استخدامه سيكون لديه القدرة على فهم هذه الأمور.

ونوه إلى أن الذكاء الاصطناعي يعمل دائما على البيانات المخزنة لديه، وبالتالي يواجه المبدعون أصحاب الأعمال المنشورة، مشكلة سرقة بياناتهم، ولهذا يبحث العديد منهم عن طريقة قانونية للحفاظ على منتجهم الأدبي والفكري والثقافي.

معرض الكتاب 2024

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.