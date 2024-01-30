رواد معرض الكتاب يقبلون على شبابيك التذاكر فى يومه السادس (صور)

بدأ رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، في التوافد على شبابيك التذاكر استعدادًا لليوم السادس، الذي ينطلق في تمام الساعة العاشرة صباحًا، من مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، والذي يستضيف معرض القاهرة للكتاب بدورته الحالية، وقد شهد إقبالًا كبيرًا، حيث وصل العشرات قبل افتتاح أبوابه بقليل.

وكانت الهيئة العامة للكتاب، الجهة المنظمة للمعرض، كشفت مساء أمس الإثنين، أن اليوم الخامس من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 شهد إقبالًا كبيرًا، حيث تخطى عدد الزائرين للمعرض 374.424 زائر، ليصل إجمالي عدد الزائرين منذ فتح أبواب المعرض للجمهور يوم 25 يناير حتى الآن إلى نحو 1.638.597 زائر.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن هذا الإقبال الكبير أتى كنتيجة لخدمات التيسير على الزائرين بدءًا من توفير خطوط مواصلات مخصصة خصيصًا للمعرض، وانتهاء بتوفير الخدمات اللوجستية داخل المعرض التي جعلت المعرض مناسبًا لكل أفراد الأسرة.

معرض الكتاب 2024

تقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

كما تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتشهد مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

معرض الكتاب 2024

معرض الكتاب 2024

معرض الكتاب 2024