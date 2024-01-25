الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عملات وطوابع بريدية نادرة تجذب الزوار في معرض الكتاب 2024

عملات وطوابع
عملات وطوابع

جذبت العملات والطوابع البريدية الأنظار فى معرض الكتاب، حيث عرض جناح دار التحرير للطباعة والنشر مجموعة متنوعة من كل دول العالم وعرضت للبيع بأسعار رمزية. من بين العملات المعروضة فئة ١٠٠ روبل روسى يعود تاريخها إلى عام ١٩١٠، وكذلك المارك الألمانى الذى يعود إصداره للعام نفسه، ويعد من أكبر العملات الورقية فى العالم، حيث يتقارب حجمه إلى حجم ورقة A4. وتوفرت أيضًا عملة الـ١٠ روبية الهندية التى تحمل صورة غاندى، بالإضافة إلى عدة عملات مصرية قديمة من العصر الملكى.وتنوعت المعروضات أيضًا من حيث الطوابع البريدية التى تعود إلى عهد الملكين فؤاد وفاروق، وكذلك العملات والطوابع التذكارية، بما فى ذلك الطابع التذكارى بمناسبة الزواج الملكى السعيد للملك فاروق والملكة فريدة، وتراوحت الأسعار بين ١٠ جنيهات و٣٠٠ جنيه.

 

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