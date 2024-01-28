أسعار زمان.. سور الأزبكية يقدم تخفيضات على الكتب الدينية في معرض الكتاب

حرصت مكتبات سور الأزبكية على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

قدمت مكتبات سور الأزبكية تخفيضات على الكتب الدينية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ورفعت شعار بأسعار زمان.

قال محمد عبدالله، أحد القائمين على الجناح الخاص بمكتبات سور الأزبكية لـ “الدستور” إن أسعار تبدأ من 25 جنيه وتصل لـ 200جنيه.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار"نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.



وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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