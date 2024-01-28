مديرة "القومى للترجمة": المركز يطلق 3 أحداث ثقافية خلال معرض الكتاب (فيديو)

قالت الدكتورة كرمة سامى، مديرة المركز القومى للترجمة، إن المركز بصدد إطلاق 3 أحداث ثقافية خلال الأيام القليلة المقبلة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، أولها غدًا الإثنين فى تمام الحادية عشرة ظهرًا ببلازا 1، حيث يستضيف المركز مترجم كتاب "فرقة العمال المصرية" لكايل أندرسون، ومترجم هذا الكتاب شكرى مجاهد.

توقيع ومناقشة أول نسخة من رواد كشاف المترجمين

وأضافت مديرة المركز القومى للترجمة، فى تصريح لـ"الدستور"، أن الحدث الثاني سيكون يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الحادية عشرة ظهرًا ببلازا 1، حيث توقيع ومناقشة أول نسخة من رواد كشاف المترجمين بحضور ما يزيد على 15 مترجمًا شابًا، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتابعت الدكتورة كرمة سامى: أما الحدث الثالث فسيكون يوم الأحد الموافق 4 فبراير، حيث سيتم الاحتفال بالكتاب الفائز بجائزة تم التعاون فيها بين المركز القومى للترجمة وسفارة المكسيك بالقاهرة.



معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.