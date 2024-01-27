السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فكري الجزار: "النقد الثقافي" لـ محمد عبد العال دمج الجمالي والأدبي

جانب من ندوة محمد
جانب من ندوة محمد فكرى الجزار بمعرض الكتاب

قال الدكتور محمد فكرى الجزار، أستاذ النقد الأدبي الحديث والرئيس التحرير الأسبق لمجلة " فصول"، إن النقد الثقافي أو التحليل الثقافي أو الدراسات الثقافية جميعها عناوين استخدمت دون أن يكون مفهوما محددا للثقافة وهى إشكالية دفعت بالنقد الثقافي ما جعلته نقد على حسب الأهواء والإنحيازات الفكرية والميول الأيدلوجية.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب 

أضاف الجزار، خلال فعاليات ندوة مناقشة كتاب "نحو منهجية التحليل الثقافي" للدكتور محمد إبراهيم عبد العال، فى قاعة "فكر وإبداع" بلازا 1 ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ55، أن هذا الكتاب أشار إلى وجود خلل فى الرؤية وهو ما تجلى فى كتاب الدكتور الخذامي المتعلق بالنقد الثقافي وانساقه وهو ما لفت إليه “واصل” فى كتابه الذى نناقشه اليوم.

تابع أن التسلسل المنطقى للفكرة برز فى عرض هذا الكتاب وبنيته وأصوله التي كشفت عن فهم مؤلفه نحو استراتيجيات تناوله لظاهرة النقد الثقافي ابتداءا من تاريخ الظاهرة مروا بمنهجية النص الأدبي واتساقه الذى دمج بين الجمالي والثقافي وإشكالياته.

معرض الكتاب 
 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي

محمد فكرى الجزار استاذ النقد الادبي الحديث فصول النقد الثقافي التحليل الثقافي الدراسات الثقافية معرض القاهره الدولي للكتاب نحو منهجية التحليل الثقافي معرض الكتاب

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