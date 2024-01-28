الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مدير متحف الفن الإسلامي الأسبق: سليم الأول استولى على مفاتيح الكعبة من مصر

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الدكتور أحمد الشوكي، مدير متحف الفن الإسلامي السابق، إن سليم الأول عندما استولى على حكم مصر، استولى أيضاً على عدد من مفاتيح الكعبة من متحف الفن الإسلامي في مصر وأرسلها إلى تركيا، مشيراً إلى أنه لا يوجد إلا مفتاح واحد الآن في المتحف.

وأضاف "الشوكي" خلال فعاليات ندوة "الخروج إلى النور.. الحضارة والفن والمجتمع في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة" في القاعة الرئيسية ضمن ندواتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته ال٥٥، أن المتحف به عدد من كنوز الفن الإسلامي مثل تابوت الإمام الحسين، وباب السيدة زينب، والعديد من المقتنيات والعملات من القرن الأول حتى العشرين هجريا.
واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف لهذه الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

معرض الكتاب
معرض الكتاب
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