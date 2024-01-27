السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

جمال الشاعر: كتاب "كوكو شانيل وقوت القلوب" يرد الاعتبار للمرأة المصرية

ندوة الإعلامي جمال
ندوة الإعلامي جمال الشاعر بمعرض الكتاب

قال الإعلامي جمال الشاعر إن كتاب "كوكو شانيل وقوت القلوب" يرد الاعتبار للمرأة المصرية.

وأضاف "الشاعر"، خلال فعاليات مناقشة كتاب "كوكو شانيل وقوت القلوب" ضمن فعاليات قاعة "كاتب وكتاب" بلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الـ٥٥، أن صناعة الشخصية وتسليط الضوء على مراحل كفاح الشخصيات فى المجتمعات أمر فى غاية الأهمية، خاصة فى توقيتنا الحالي، كذلك يمثل الكتاب مساحة اشتباك مع الآخر، وهو ما يستكمل فكرة كتاب د. جيهان زكى السابق "الدبلوماسية الثقافية".

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

ندوة الإعلامي جمال الشاعر بمعرض الكتاب
ندوة الإعلامي جمال الشاعر بمعرض الكتاب
ندوة الإعلامي جمال الشاعر بمعرض الكتاب
ندوة الإعلامي جمال الشاعر بمعرض الكتاب
ندوة الإعلامي جمال الشاعر بمعرض الكتاب
ندوة الإعلامي جمال الشاعر بمعرض الكتاب
معرض معرض الكتاب معرض الكتاب الدولي في دورته ٥٥ معرض الكتاب الدولي في دورته معرض القاهرة

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