الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أحمد الشوكي: الإبداعات الإسلامية والمقتنيات تزين متحف الفن الإسلامي بالقاهرة

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الدكتور أحمد الشوكي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية الأسبق، إن مصر نجحت في تسجيل عدد من الحرف التراثية باليونسكو خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً إلى أن كثيرًا من موروثاتنا الفرعونية تمثل جزءًا كبيرًا ساهمت فيه الحضارة الإسلامية في استمرارها في المجتمع المصري، مثل المقامة التي مازالت تستخدم الآن من قبل الطلاب في المدارس، وغيرها.

وأضاف "الشوكي" خلال فعاليات ندوة "الخروج إلى النور.. الحضارة والفن والمجتمع في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة" في القاعة الرئيسية ضمن ندواتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، أن هناك نماذج من المقتنيات تعود للعصر المملوكة في متحف الفن الإسلامي، ومنها المكحلة والحلة الذهبية وغيرها من المقتنيات الجمالية.

وأكد الشوكي أن المجتمع يحتاج إلى المزيد من الكتب التي تتحدث عن الابتكار في حضارتنا الإسلامية، مثل الزخارف مثل نموذج بيضة الناعم الموجودة في متحف الفن الإسلامي، وكتابات الخلفاء الراشدين الأربعة، وغيرها مما يزخر به المتحف.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

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