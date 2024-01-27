السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

جيهان زكى: كتاب"كوكو شانيل وقوت القلوب" فكرته جاءت بالصدفة

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قالت النائبة الدكتورة جيهان زكى، إن كتابها "كوكو شانيل وقوت القلوب"، الصادر عن هيئة الكتاب هذا العام والعلاقة بين كوكو شانيل وقوت القلوب الدمرداشية مجرد صدفة، وأنها مهمومة دائما بقضايا المرأة المصرية وقضايا المرأة على نحو العام كما أنها اكتشفت مع الخبرة الحياتية أن المرأة فى الشمال أو الجنوب هناك أتفاق في طريقة معالجتهم للأمور مع اختلاف النشأة والتكوين.


وأضافت "زكي" خلال فعاليات مناقشة كتاب "كوكو شانيل وقوت القلوب"، ويديرها الكاتب الصحفى سيد محمود ضمن فعاليات قاعة " كاتب وكتاب" بلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب ال٥٥، أنها بدراسة مقارنة بين مصر وفرنسا وقوت القلوب وكوكو شانيل أن هناك أناس بين هاتين السيدتين خاصة وأن كل منهن ولدن فى سنوات قريبة من بعضهن وفى نشأة دينية.

 

وأشارت، إلى أن نشأة قوت القلوب الدينية لم تعرقل أن طباعها كانت فرنكفونية، أما كوكو شانيل تربت فى إطار الراهبات الكاثوليك فى فرنسا، وان قوت وكوكو قررن التمرد على حياتهن والانطلاق نحو الموضة والازياء أو الثقافة.


وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

 

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.


وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

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