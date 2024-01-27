صلاح السروي: "النقد الثقافي" يؤصل لتطور منهجية النقد حول العالم

قال الدكتور صلاح السروي، أستاذ النقد الأدبي، إن النقد الثقافي قديم جديد وهو اتجاه أو منهجية ويتناول النقد الثقافي العمل الأدبي كمنتج ثقافى يحسب على الحياة الثقافية باعتباره ينبع من منابع ثقافية حيث ثمة عناصر أدت لظهوره.

ولفت إلى أن فكرة التراكم المعرفي والثقافي بنا ينتج نصل أدبيا هو أمر قديم، أما الجديد هو ما يطرحه كتاب " النقد الثقافى" الذى بدأ منذ ستينيات القرن الماضى وتطور فيما بعد، وهو ما أدى إلى إعادة النظر المصاحبة لبودار الثورة الثالثة المصاحبة للاتصال والتكنولوجيا.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأضاف "السروي"، خلال فعاليات ندوة مناقشة كتاب " نحو منهجية التحليل الثقافي" للدكتور محمد إبراهيم عبد العال في قاعة " فكر وابداع" بلازا ١ ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب ال ٥٥، أن كتاب جاك دريدا عام ١٩٦٨ الذى أرخ السرديات الكبرى والمقاولات التى اكتسبت طابع القداسة رغم أنها لا تستحق هذا التأجيل، ومن ثم كان لا بد من وضع أساس نص معرفي يقول إن النص الأدبي ليس ابن منطلق واحد بل عدة منطلقات وهو ما أسس لمنطلق منهجي من علم الادب وهو ما قدم له كتاب د. محمد عبد العال.

معرض الكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.