تعرف على إصدارات "القومي للمسرح" بمعرض الكتاب الـ55

يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك داخل جناح العرض ضمن قطاعات وزارة الثقافة بصالة 3.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

إصدارات المركز القومي للمسرح والموسيقي بمعرض الكتاب

كما يطرح المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية جميع إصداراته في 3 مجالات: (تراث المسرح المصري، توثيق المسرح المصري، روائع المسرح العالمي، دراسات في الفنون الشعبية، دراسات في المسرح المصري، دراسات في الموسيقى، تجارب في المسرح) وجميع الأعداد الصادرة من مجلة المسرح الإصدار السادس؛ ومجلة "ألوان من الفنون.. موسيقى وفنون شعبية"؛ للبيع داخل صالة 4 B26.

تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 55

وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55 فى مركز مصر للمعارض الدولية، الأربعاء، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة" وتقام فعالياته الثقافية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.

وتقام الدورة الحالية على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وقالت وزيرة الثقافة إننا الدورة الحالية الـ 55 دورة مميزة من تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي أنار عبر تاريخه العريق عقولًا مصرية وعربية، وأسهم في بناء فكر أجيال وأجيال اعتزت بهويتها، وتلقت الكتاب باعتباره نبراسًا وهاديًا.

أضافت وزيرة الثقافة من ساحة الأوبرا بدأ المعرض ومن الأوبرا نطلق الدورة الـ 55، هذه الدورة التي أتطلع إلى أن تكون علامة فارقة في تاريخ معرض الكتاب؛ حيث بذل الكثير من الجهد، وسخرت الدولة المصرية إمكاناتها، تقديرًا لمكانة الثقافة والكتاب.

كما أوضحت أن وجود مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصري والعربي، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافي، والإبداعي، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية في الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.