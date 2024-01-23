على العود.. مايكل أنسي يشدو باعمال كبار الملحنين ببيت السحيمي.. الخميس

يقيم مركز الإبداع الفني في بيت السحيمى؛ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتوروليد قانوش، في الثامنة مساء الخميس القادم 25 يناير، حفلا موسيقيًا للفنان مايكل انسي.

يقدم "أنسي" خلال الحفل مقطوعات موسيقية على آلة العود من أعمال كبار الملحنين، مثل: نصير شمة، عمار الشريعي، بليغ حمدي والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب؛ إلى جانب عدد من مؤلفات مايكل أنسي منها: " بيك بعيش"، "حلم"، "اختيار"، "بداية جديدة"، "حياة".

رحلة مايكل أنسى ومشروعه الموسيقي

جدير بالذكر أن "أنسي" إلتحق ببيت العود العربي وتخرج بامتياز عام 2017، أطلق عام ٢٠١٩ مشروعه الموسيقى "حالة عود" وهو الذى يستخدم الموسيقى للتعبير عن حالات ذهنية ومواقف وأحاسيس مختلفة من خلال مؤلفات أصلية.. شارك بالعزف مع أوركسترا بيت العود العربي فى العديد من محافظات الجمهورية، بالإضافة الى عدد من الدول الأجنبية منها: أسبانيا والسعودية والإمارات.

نبذة عن بيت السحيمي

بيت السحيمي أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة، يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ / 1648م. وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت، أما القسم البحري فقد أنشأه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ/1797م ودمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتًا واحدًا. عرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر. وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.