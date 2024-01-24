"دليل الأسرة في مواجهة الإلحاد".. دليل مصطفى النجار لإنقاذ المراهقين من الإلحاد

يشارك الكاتب مصطفى النجار في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55 بأحدث إصداراته الأدبية بعنوان "دليل الأسرة في مواجهة الإلحاد".

الكتاب دليل عملي لوقاية الأبناء من الإلحاد

يعد هذا الكتاب دليلٌ عمليٌ لوقاية الأبناء من الإلحاد، وكيفية علاجهم منه، حيث بدأ الكاتب بالتعريف بالإلحاد ونشأته وأبرزِ أسبابه وأطروحاته، ثم التعريف بخصائص مرحلتي الطفولة والمراهقة كما خصَّص فصلًا كاملًا للحديث عن الإلحاد في مرحلة المراهقة، ومحاولة فهْم سياقه الفكري والوجداني عند المراهقين، ثمَّ ختمَ بالكلام عن سُبل الوقاية والعلاج.

وهذا المزجُ النادر بين البعد الفكري والبُعد التربوي في مواجهة الإلحاد في الفئات العمرية الأكثر تعرُّضًا له هو مجهودٌ غير مسبوقٍ كنّا نفتقر إليه بشدَّة، وتفتقر إليه المكتبةُ العربية بشدَّة، ويحتاج إليه الآباء والأمهات وأولياءُ الأمور والمدرسون والمربّون".

تتنوع أبواب الكتاب بين تعريف الإلحاد وتاريخه..️ خطورة الإلحاد على الفرد والمجتمع..️ خصائص مرحلة الطفولة والمراهقة..️ نمو الشعور الديني في مرحلة المراهقة..️ أنماط الإلحاد عند المراهقين..️ أسباب وقوع المراهقين في الإلحاد..️ وسائل نشر الإلحاد بين أبنائنا..️ طرق وقاية الأبناء من الإلحاد..️ طرق علاج الأبناء من الإلحاد..️ دور مؤسسات المجتمع في مواجهة الإلحاد.

تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 55

وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55 فى مركز مصر للمعارض الدولية، الأربعاء، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة" وتقام فعالياته الثقافية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.

وتقام الدورة الحالية على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وقالت وزيرة الثقافة إننا الدورة الحالية الـ55 دورة مميزة من تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي أنار عبر تاريخه العريق عقولًا مصرية وعربية، وأسهم في بناء فكر أجيال وأجيال اعتزت بهويتها، وتلقت الكتاب باعتباره نبراسًا وهاديًا.

أضافت وزيرة الثقافة من ساحة الأوبرا بدأ المعرض ومن الأوبرا نطلق الدورة الـ 55، هذه الدورة التي أتطلع إلى أن تكون علامة فارقة في تاريخ معرض الكتاب؛ حيث بذل الكثير من الجهد، وسخرت الدولة المصرية إمكاناتها، تقديرًا لمكانة الثقافة والكتاب.

وأوضحت أن وجود مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية) وتعريف الآخر بالإبداع المصري والعربي، ما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافي والإبداعي والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية في الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.