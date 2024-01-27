السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"هنخليك تقرأ".. شعار مكتبة مدبولي في معرض الكتاب

مكتبة مدبولي بمعرض
مكتبة مدبولي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

حرصت مكتبة مدبولي للنشر والتوزيع، على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

ورفعت مكتبة مدبولي شعار "هنخليك تقرأ" على الجناح الخاص بها، وقال أحمد سعيد، أحد المسؤولين عن جناح مكتبة مدبولي للنشر والتوزيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 لـ"الدستور"، إن شعار المكتبة يؤكد على التزامها بيبع الكتب بأسعار زهيدة، وذلك لحث الجميع على القراءة، موضحًا أن الإقبال على معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى الآن تاريخي وعظيم جدا، منوها إلى أن الشعب المصري مثقف بطبعه.

معرض الكتاب 2024

جدير بالذكر أن الدورة الحالية من معرض الكتاب تأتي تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

كما تشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل، وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب.

مكتبة مدبولي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
مكتبة مدبولي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
مكتبة مدبولي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
مكتبة مدبولي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
مكتبة مدبولي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
مكتبة مدبولي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
مكتبة مدبولي للنشر والتوزيع معرض القاهره الدولي للكتاب شعار هنخليك تقرأ معرض الكتاب 2024 الدورة الحالية من معرض الكتاب

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