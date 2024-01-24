الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بحضور عنانى والفخرانى.. مناقشة "حدوتة على الماشى" بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استضافت، مساء الثلاثاء، مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك حفل إطلاق ثلاثية "حدوتة ع الماشي" للدكتورة لميس جابر، الصادرة عن مؤسسة أطياف للنشر والتوزيع التي تغوص عبرها في أعماق التاريخ المصري لاكتشاف القصص والحكايات التي شكلت هويتنا الثقافية.

حضور حواس وعنانى ويحيى الفخرانى بمكتبة القاهرة الكبرى

وشهد حفل توقيع ومناقشة ثلاثية لميس جابر حضور العديد من الشخصيات العامة والفنانين منهم د.زاهى حواس، ود.خالد العنانى وزير السياحة السابق، والفنان يحيى الفخراني، والفنانة رانيا فريد شوقى، وأدارت الحفل د.صفاء النجار المذيعة بقناة الحياة، والدكتور محمد الباز وآخرون.

 في الجزء الأول من ثلاثيتها؛ ألقت لميس الضوء على مجموعة من الشخصيات التي تركت بصماتها في تاريخ مصر من السياسيين مثل النحاس باشا وسعد زغلول إلى العلماء والمفكرين أمثال رفاعة الطهطاوي ومحمد فريد، والأماكن التي ارتبطت بأسماء هذه الشخصيات كشارع البطل أحمد عبدالعزيز وميدان لاظوغلي.

ولم تغفل د.جابر الإشارة إلى الأثر العميق الذي تركته نساء مصر البارزات كشجرة الدر وهدى شعرواي تاريخنا.

ويستكشف الجزء الثاني من سلسلة "حدوتة على الماشي" حياة مجموعة من الأدباء والفنانين البارزين، مثل نجيب محفوظ والريحاني، والعلماء مثل عباس بن فرناس وأحمد مستجير والجانب الفلكلوري وأصول بعض المصطلحات المصرية الشهيرة وأسماء الشوارع في مصر، مثل مصدق، وشهاب، وشارع نوال. 

وأضافت رحلة لميس في الجزء الثانى والثالث وفى الجزء الأخير من السلسلة تستكشف أعماق التاريخ والثقافة المصرية. لتتناول حياة فنانين مثل استيفان روستي وأنور وجدي، ومغنيات مثل أسمهان ونجاة، وتفاصيل عن أصول بعض الأمثال الشعبية المصرية المعروفة، مثل: "كداب كدب الإبل"، و"موت يا حمار"، و"حسبة برما"، وغيرها. وأشارت لميس إلى أن الشباب لا يقرأ هذه الأيام لذلك حرصت على اللغة من الكلمات العامية.

لميس جابر: أحرص على سرد القصص بالعامية لفتح شهية الشباب للقراءة

أشارت إلى أنها تحرص على سرد القصص حتى يفتح نفس الشباب ويهتم بالقراءة، وتحرص على ذلك كفتح شهية فهى تبلور الشخصية المصرية عندما نرى رجلا أميا مثل الحج عمر، ويصنع المراكب ويستعين به محمد على حتى أصبح من المسئولين وأكدت أن الشاب الإنسان عامة لا بد أن يحب وأهله وناسه، وأضافت أن الشارع المصرى به كنز من الكنوز لا يظهر إلا فى الصعاب، الجيش الذى أسسه محمد على هو النبتة الأولى فى حب الوطن ومستمر إلى الآن، وأشارت إلى قصة تتحدث عنها كحدوتة عن الشخصيات المصرية وهم منفردون ولكنهم مكملون بعضهم ببعض.


 

مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك ثلاثية حدوتة ع الماشي الدكتورة لميس جابر مؤسسة أطياف للنشر والتوزيع يحيي الفخرانى د خالد العنانى د زاهى حواس

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عاجل.. تفاصيل "الجلسة الساخنة" بين وزير الشباب وعلام بسبب أداء المنتخب

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

عاجل| صور صادمة.. ماذا حدث لسكان غزة فى السجون الإسرائيلية بعد اعتقالهم عراة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟