بحضور عنانى والفخرانى.. مناقشة "حدوتة على الماشى" بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

استضافت، مساء الثلاثاء، مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك حفل إطلاق ثلاثية "حدوتة ع الماشي" للدكتورة لميس جابر، الصادرة عن مؤسسة أطياف للنشر والتوزيع التي تغوص عبرها في أعماق التاريخ المصري لاكتشاف القصص والحكايات التي شكلت هويتنا الثقافية.

حضور حواس وعنانى ويحيى الفخرانى بمكتبة القاهرة الكبرى

وشهد حفل توقيع ومناقشة ثلاثية لميس جابر حضور العديد من الشخصيات العامة والفنانين منهم د.زاهى حواس، ود.خالد العنانى وزير السياحة السابق، والفنان يحيى الفخراني، والفنانة رانيا فريد شوقى، وأدارت الحفل د.صفاء النجار المذيعة بقناة الحياة، والدكتور محمد الباز وآخرون.

في الجزء الأول من ثلاثيتها؛ ألقت لميس الضوء على مجموعة من الشخصيات التي تركت بصماتها في تاريخ مصر من السياسيين مثل النحاس باشا وسعد زغلول إلى العلماء والمفكرين أمثال رفاعة الطهطاوي ومحمد فريد، والأماكن التي ارتبطت بأسماء هذه الشخصيات كشارع البطل أحمد عبدالعزيز وميدان لاظوغلي.

ولم تغفل د.جابر الإشارة إلى الأثر العميق الذي تركته نساء مصر البارزات كشجرة الدر وهدى شعرواي تاريخنا.

ويستكشف الجزء الثاني من سلسلة "حدوتة على الماشي" حياة مجموعة من الأدباء والفنانين البارزين، مثل نجيب محفوظ والريحاني، والعلماء مثل عباس بن فرناس وأحمد مستجير والجانب الفلكلوري وأصول بعض المصطلحات المصرية الشهيرة وأسماء الشوارع في مصر، مثل مصدق، وشهاب، وشارع نوال.

وأضافت رحلة لميس في الجزء الثانى والثالث وفى الجزء الأخير من السلسلة تستكشف أعماق التاريخ والثقافة المصرية. لتتناول حياة فنانين مثل استيفان روستي وأنور وجدي، ومغنيات مثل أسمهان ونجاة، وتفاصيل عن أصول بعض الأمثال الشعبية المصرية المعروفة، مثل: "كداب كدب الإبل"، و"موت يا حمار"، و"حسبة برما"، وغيرها. وأشارت لميس إلى أن الشباب لا يقرأ هذه الأيام لذلك حرصت على اللغة من الكلمات العامية.

لميس جابر: أحرص على سرد القصص بالعامية لفتح شهية الشباب للقراءة

أشارت إلى أنها تحرص على سرد القصص حتى يفتح نفس الشباب ويهتم بالقراءة، وتحرص على ذلك كفتح شهية فهى تبلور الشخصية المصرية عندما نرى رجلا أميا مثل الحج عمر، ويصنع المراكب ويستعين به محمد على حتى أصبح من المسئولين وأكدت أن الشاب الإنسان عامة لا بد أن يحب وأهله وناسه، وأضافت أن الشارع المصرى به كنز من الكنوز لا يظهر إلا فى الصعاب، الجيش الذى أسسه محمد على هو النبتة الأولى فى حب الوطن ومستمر إلى الآن، وأشارت إلى قصة تتحدث عنها كحدوتة عن الشخصيات المصرية وهم منفردون ولكنهم مكملون بعضهم ببعض.



