الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بدء فعاليات مناقشة ثلاثية "حدوته ع الماشي" لـ لميس جابر

مناقشة ثلاثية حدوته
مناقشة ثلاثية حدوته ع الماشي

بدأت فعاليات مناقشة ثلاثية “حدوته ع الماشي “ للدكتورة لميس جابر، الصادرة عن مؤسسة أطياف للنشر والتوزيع وتدير الندوة الكاتبة الروائية والإعلامية د.صفاء النجار، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير ”الدستور”.

تغوص لميس جابر عبر ثلاثية “حدوتة ع الماشى” في أعماق التاريخ المصري لاكتشاف القصص والحكايات التي شكلت هويتنا الثقافية، وهو ما ترصده فى الجزء الأول، والثاني والثالث من ثلاثيتها.

ماذا يتضمن الجزء الأول من ثلاثية “حدوتة ع الماشى” ؟

 في الجزء الأول من ثلاثيتها؛ تلقي د.لميس جابر الضوء على مجموعة من الشخصيات التي تركت بصماتها في تاريخ مصر من السياسيين مثل النحاس باشا وسعد زغلول، إلى العلماء والمفكرين أمثال رفاعة الطهطاوي ومحمد فريد، والأماكن التي ارتبطت بأسماء هذه الشخصيات كشارع البطل أحمد عبدالعزيز وميدان لاظوغلي. ولم تغفل الدكتورة جابر عن الإشارة إلى الأثر العميق الذي تركته نساء مصر البارزات كشجرة الدر وهدى شعرواي، وغيرهما في تاريخنا.

“حدوتة ع الماشى” يستعرض حياة الأدباء والفنانين

ويستكشف الجزء الثاني من سلسلة "حدوتة على الماشي" حياة مجموعة من الأدباء والفنانين البارزين، مثل نجيب محفوظ والريحاني، والعلماء مثل عباس بن فرناس وأحمد مستجير والجانب الفلكلوري وأصول بعض المصطلحات المصرية الشهيرة وأسماء الشوارع في مصر، مثل مصدق، وشهاب، وشارع نوال. 

لميس جابر واستكشاف أعماق التاريخ والثقافة المصرية

وتستمر رحلة الدكتورة لميس جابر في الجزء الأخير من السلسلة في استكشاف أعماق التاريخ والثقافة المصرية؛ لتتناول حياة فنانين مثل استيفان روستي وأنور وجدي، ومغنيات مثل أسمهان ونجاة، وتفاصيل عن أصول بعض الأمثال الشعبية المصرية المعروفة، مثل: "كداب كدب الإبل"، و"موت يا حمار"، و"حسبة برما"، وغيرها.

يذكر أن، في 31 ديسمبر 2015 عينها الرئيس عبد الفتاح السيسي عضوًا في مجلس النواب من ضمن النواب 28 الذين يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم.

مناقشة ثلاثية حدوته ع الماشي لميس جابر أعماق التاريخ المصري الإعلامية الدكتورة صفاء النجار سعد زغلول الدكتور محمد الباز

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