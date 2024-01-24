امتياز للباحثة إسراء عبدالرحمن عن رسالتها للماجستير بعين شمس (صور)

ناقشت إسراء عبد الرحمن عبد الله، الباحثة بقسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس رسالة الماجستير بعنوان "استخدام الوالدين لأدوات الرقابة الأبوية بتطبيقات أطفالهم الإلكترونية وعلاقته بحماية خصوصيتهم الرقمية".

جاء ذلك تحت إشراف د. زكريا إبراهيم الدسوقي، أستاذ ورئيس قسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، والدكتور حسن فراج حسن، مدرس الإعلام بقسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس.

الدسوقي وإسماعيل أبرز أعضاء لجنة المناقشة

تكونت لجنة الحكم من د. محمود حسن اسماعيل، أستاذ الإعلام بقسم الاعلام وثقافة الأطفال كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس رئيسًا ومناقشًا، ود. زكريا إبراهيم الدسوقي "عضوا ومشرفًا، ود.عبد الجواد أبوكب، رئيس مؤسسة الإعلام الرقمي "مناقشًا من الخارج".

كانت الدراسة وصفية واعتمدت منهج المسح وتم تطبيقها على عدد من أولياء الأمور وصل عددهم إلى 300 مفردة، ووافقت اللجنة على الرسالة ومنح الباحث درجة الماجستير في الإعلام بتقدير ممتاز.

الباحثة تتوسط لجنة المناقشة بجامعة عين شمس

أبرز الأدوات الرقابية الأبوية لحماية خصوصة أطفالهم الرقمية

وجاءت أبرز نتائج الدراسة استخدام الوالدين لأدوات الرقابة الابوية بتطبيقات أطفالهم الإلكترونية وعلاقته بحماية خصوصيتهم الرقمية، وأكدت عينة الدراسة اهتمام أطفالهم استخدام التطبيقات الإلكترونية حيث جاء معدل استخدامهم للتطبيقات مرتفع، وأكدت عينة الدراسة استخدامها لثلاث استراتيجيات للرقابة الأبوية وهي (المقيدة -النشطة- الرقابة بالمشاركة)، أكدت عينة الدراسة أن أدوات الرقابة الأبوية حافظت على حماية الخصوصية الرقمية للأطفال وحمايتهم من انتهاكها.

وتحتوي معظم محركات بحث الويب على وظيفة "البحث الآمن" والتي تسمح للوالدين بتحديد المحتوى الذي يمكن لأطفالهم الوصول إليه أثناء اتصالهم بالإنترنت. توجد عادةً أيقونة "الإعدادات" على الصفحة الرئيسية لمتصفح الويب.

الباحثة إسراء عبدالرحمن