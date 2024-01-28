الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عميد "آثار الفيوم": مقتنيات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة تعكس الهوية المصرية

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الدكتور عاطف منصور، عميد كلية الآثار جامعة الفيوم، إن مقتنيات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، تؤكد الهوية المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة الوحيدة التي ذكرت فى القرآن الكريم هي مصر.

وأضاف "منصور" خلال فعاليات ندوة "الخروج إلى النور.. الحضارة والفن والمجتمع في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة" في القاعة الرئيسية ضمن ندواتها بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ٥٥، أن التاريخ الذي مرّ على مصر ساهم في تكوين إرث ساهم في تكوين الشخصية المصرية، لافتًا إلى أن العملات تعد أحد الاختراعات الحضارية التي عرفها العالم ككل لتنظيم التبادلات المالية.

وأوضح "منصور"، أن أي عملة توثق لكم من المعلومات التي ترصد تاريخ الدول لأنها صناعة حكومية تهتم بها الدولة كما أن إصدار النقود يمثل هيبة الدولة، وهو ما ينطبق على تاريخ العملات الموجودة في متحف الفن الإسلامي بتغير تاريخ إصدارها من وقتٍ لآخر وهو ما يكشف عن دور الفن في صناعة العملات خاصة العملات المعدنية صغيرة الحجم وما بها من تصميمات.

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مراسلة dmc: مليون زائر حتى الآن بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
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