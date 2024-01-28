الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة dmc: مليون زائر حتى الآن بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قالت مريم جمال مراسلة قناة dmc من معرض القاهرة للكتاب، إن اليوم الرابع شهد إقبالا كثيفا من قبل الزوار، حيث حرص البعض على حضور العديد من الفعاليات الثقافية والفنية.

وأشارت إلى أن المعرض شهد إقبالا كبيرا من الأسر المصرية، فقد حرص البعض على زيارة جناح الطفل، بالإضافة إلى الاستمتاع بالورش الفنية المميزة للكبار والصغار.

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الدورة الحالية لمعرض الكتاب هي استثنائية، حيث إن زوار المعرض يقتربون نحو المليون زائر ونحن في اليوم الرابع من فعاليات المعرض، والتي من المفترض أن تمتد إلى السادس من فبراير.

أجندة معرض الكتاب فى يومه الرابع

ففي العاشرة صباحا، تستقبل القاعة الرئيسية ــ بلازا 1، لقاءً لتقديم كتاب “إسهامات الفارابي ــ المعلم الثاني ــ في إثراء الحضارة الإنسانية"، وذلك بالتعاون مع سفارة كازاخستان بالقاهرة.

وفي نفس القاعة تعقد في الثانية عشرة ظهرا، ندوة بعنوان “الفن والمجتمع.. في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة”، ويشارك فيها كل من: د. أحمد الشوكي، ود. نادر عبد الدايم، وتدير اللقاء سارة حازم.

وضمن أجندة معرض الكتاب، وفي نفس القاعة ــ بلازا 1 ــ وضمن محور شخصية المعرض لأدب الطفل، يعقد في الثانية، لقاء بعنوان “التراث والتاريخ في أعمال يعقوب الشاروني”، بمشاركة كل من: د. أميمة جادو، د. سليمان جادو شعيب، د. ماجدة إبراهيم، ويديرها أحمد عبد العليم. 

مراسلة dmc معرض الكتاب أجندة معرض الكتاب في يومه الرابع قناة dmc معرض القاهرة للكتاب

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