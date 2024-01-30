وزير الثقافة الفنزويلى: منبهر بتاريخ مصر وحاضرها.. ونسعى لمرحلة جديدة من التعاون والعلاقات

قالت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيڤين الكيلانى، إن دولة فنزويلا تشارك بجناح مميز بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ٥٥، مؤكدة أنه تم توقيع اتفاقية تبادل ثقافى بين الدولتين على هامش فعاليات المعرض.

وأضافت الوزيرة، فى تصريح صحفى على هامش المعرض، أن الثقافة وسيلة التواصل بين الشعوب، وتمهد الطريق إلى كل المجالات الأخرى، فهى لغة التفاهم بين الشعوب.

من جهته، أعرب وزير ثقافة فنزويلا، أرنستو فيجاس، عن انبهاره بتاريخ مصر وحاضرها، مؤكدًا أن اتفاقية التعاون التى تم توقيعها هى بداية انطلاق لمرحلة جديدة من العلاقات الثقافية بين الدولتين. وأوضح أنه تم توجيه الدعوة الرسمية لوزيرة الثقافة لتصبح مصر ضيف شرف الدورة المقبلة من معرض فنزويلا الدولى للكتاب، مؤكدًا أن هناك توافقًا فى الرؤى بين الدولتين، وسيتم توطيد ذلك من خلال التبادل الثقافى فى المرحلة المقبلة.

وأضاف أن هناك مذابح ترتكب فى فلسطين، داعيًا إلى الإكثار من تنظيم معارض الكتاب بجميع أنحاء العالم؛ لأن الثقافة تدعو دائمًا إلى السلام. وتابع: «تواجد جناح فنزويلا بجانب دولة فلسطين بمعرض القاهرة للكتاب شرف لدولة فنزويلا»، مؤكدًا أنه يجب علينا جميعًا أن نمد يد العون لقطاع غزة.

وثمن دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن بلاده تساند فلسطين منذ اندلاع الحرب، وكانت أول دولة فى أمريكا اللاتينية ترسل مساعدات لدولة فلسطين.

وقال الوزير الفنزويلى إنه عاش ساعات مكثفة فى زيارته لمصر، وتأكد من الأخوة بين الشعبين، وهى موجودة بشكل عام بين الشعوب العربية واللاتينية، وذكر أن سبب محبة فنزويلا لمصر والعلامات الطيبة بينهما وبين الشعوب العربية بشكل عام، كانت بسبب الزعيم جمال عبدالناصر، ثم عاد للحديث عن الصعوبات التى واجهته، فقال إنه كان خائفًا جدًا من هذه المسئولية، خاصة أنه يعرف قيمة الثقافة والكتابة، فلكى تكون كاتبًا جيدًا يجب أن تكون قارئًا جيدًا أيضًا، وهذا ما يميز المعارض. وقرأ الوزير الفنزويلى نصًا من نصوصه الأدبية باللغة الفنزويلية؛ ليؤكد أن ٧٥ بالمائة من الكلمات المذكورة فى النص الإسبانى هى من أصل عربى، وهناك جزء كبير من التأثر العربى فى ثقافة فنزويلا، وأنهم فخورون بذلك، كما أن أهم آلة إسبانية هى الجيتار مشتقة من العود، وأجمل الرقصات الغربية شبيهة بالفلامنكو.

وأكد وزير ثقافة فنزويلا أنه يشعر بالسعادة للتقارب الكبير بين مصر وفنزويلا، و«نهتم بأن يكون هناك قريبًا رحلة طيران بين مصر وفنزويلا، ولا بد أن يكون ممرًا ثقافيًا أكثر منه اقتصاديًا، لأننا نعتبر الثقافة أداة للسلام والتحول الاجتماعى، وأنه يجب أن يتم تسهيل عملية تبادل ثقافى وفنى بين الشعوب، خاصة أن هناك الكثير من الفنانين فى فنزويلا يرغبون فى الوقوف أمام الأهرامات لتقديم عروضهم».

الجدير بالذكر، أنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون فى المجالات الثقافية، بين وزارة الثقافة المصرية، ونظيرتها بجمهورية فنزويلا، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، ووزير السلطة الشعبية الثقافية الفنزويلية.