2700 مستفيد من قافلة "الشباب والمناخ" بمعرض الكتاب (صور)
واصلت قافلة "الشباب والمناخ" بالتوعية البيئية والتغيرات المناخية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 ضمن جولاتها بالمحافظات، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، بالتعاون منظمة اليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة، ومبادرة SRS، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في ضوء الحد من مسببات التغيرات المناخية، رفع الوعى العام بالظاهرة وأبعادها الاقتصادية والتعامل معها، بمشاركة مجموعة من الشباب وممثلي الجهات المشاركة.
واستكمل الكرفان أنشطته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، وتناول ورشة عمل حول تعريف التغيرات المناخية، ورش عمل حول حقوق الأطفال في العدالة المناخية، ورشة عمل حول زراعة الأسطح، أفلام بيئية، ألعاب "من سيربح علي الكربون"، ورشة عمل حول بيت صديق للبيئة، ورش عمل حول السياسات المناخية، وحملات توعية لزوار المعرض
حضر الفعاليات، الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشئ، إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، مصطفي عز العرب معاون الوزير لشؤون التنمية الثقافية والمجتمعية، ووصل عدد المستفيدين خلال اليوم ال ما يقرب من 2700 مستفيد.
وتأتي قافلة الشباب والمناخ تأتي من خلال رؤية الحكومة المصرية بأجندة مناخية فعالة، ويأتي دور القافلة بالتصدي لتصورات الجمهور ووعيه واستعداده للعمل.
كما تهدف القافلة إلى النهوض بالتثقيف البيئي والعمل المناخي من خلال كرفان التوعية البيئية، والذي يجوب محافظات الجمهورية كمبادرة وطنية تسعى لتمكين النشء والشباب للتفاعل مع قضايا تغير المناخ، ويستهدف توعية وتحفيز الشباب وتمكينهم من التفاعل الإيجابي مع قضايا البيئة والمناخ والنهوض بالثقافة البيئية والعمل المناخي للأجيال القادمة.
وقال حسن البرلسي مسؤول العلاقات العامة والتواصل بمبادرة "SRS" أن الوعي بقضايا التغيرات المناخية أمر أساسي، فهو يسهم في تحفيز الأفراد والمجتمعات على اتخاذ خطوات فعّالة للحفاظ على البيئة.
وأكد البرلسي، أنه يتطلب هذا الوعي تفهمًا للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الطبيعة والحياة البشرية، ويعزز أهمية تبني أسلوب حياة مستدام واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأعرب البرلسي أن مبادرة " EGYouth4CLIMATE " تعمل علي تعزيز التثقيف حول قضايا التغيرات المناخية لتحقيق تحول إيجابي نحو حماية كوكبنا والمساهمة في جعل العالم أكثر استدامة.