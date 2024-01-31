الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كاتب سعودي: معرض القاهرة للكتاب مائدة فكر جميلة ومُشرفة (فيديو)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أشاد الكاتب السعودي، سعد المالكي، بما رآه في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، مؤكدًا أنه لمس مائدة فكر جميلة ومشرفة لمصر، مضيفًا أنه ليس غريبًا على مصر أن تكون على هذه الصورة.

وأضاف "المالكي" خلال زيارته لمعرض الكتاب، أنه قدّم محتوى عن الأمن السيبراني، بعنوان "فنون الحماية من الاختراق (الهاكرز)"، وتابع: "أشكرهم كل الشكر على الدعم والمساندة، والتعريف بالأمور التقنية والأمن السيبراني".

ويتواصل زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ التوافد على المعرض في يومه السابع، بعد أن سجل في الأيام الستة الماضية مليون و٩٩٣ ألف زائر.

https://youtu.be/kQMZGzMNXug

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

أشاد الكاتب السعودي سعد المالكي لما رآه في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال 55 مؤكد ا أنه لمس مائدة فكر جميلة ومشرفة لمصر مضيف ا أنه ليس غريب ا على مصر أن تكون على هذه الصورة وأضاف المالكي خلال زيارته لمعرض الكتاب

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