الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مجلس جامعة الأزهر يُحيى إقبال الأُسر على معرض الكتاب

مجلس الجامعة
مجلس الجامعة

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود الشكر لجميع كليات الجامعة؛ إدارةً، وأعضاء هيئة تدريس، وموظفين، وعمالًا؛ لجهودهم المبذولة في إنجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددًا على ضرورة الانتهاء من نتائج الامتحانات في أسرع وقت.

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وافدو جامعة الأزهر يزورون معرض الكتاب.. ويشيدون بهذا الحدث: "مصر بلد الثقافة"

وأعرب المجلس عن سعادته بإقبال الأسر على معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأمر الذي يؤكد أن الثقافة المصرية لا تزال بخير.

وأشاد المجلس بجناح الأزهر الشريف الذي يحظى برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودوره التنويري في معرض الكتاب من خلال عرض الكتب، والفتوى، والندوات الثقافية.

كما قدم المجلس التهنئة للأمة الإسلاميَّة بذكرى الإسراء والمعراج، ودعا الله أن يُعَجِّل بالفرج لأهل فلسطين، ويحرر الأقصى من يد المغتصبين، وحيا صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الغاشم.

كما قدم المجلس التهنئة للشعب وشرطته الباسلة بذكرى عيد الشرطة في ٢٥ يناير، هذا اليوم المبارك الذي وقف فيه أبطال الشرطة عام ١٩٥٢م في وجه الاحتلال بمدينة الإسماعيلية، كما هنأ الشعب بذكرى ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١م.

وهنأ المجلس العمداء الجدد لكليات التربية بنين وبنات أسيوط: (د. جمال رجب، د. ماجد عثمان).

وقدم المجلس العزاء للدكتور محمد مغازي، عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور، في وفاة والدته.

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