الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أسامة الأزهري: علي السمان سيظل صفحة مضيئة في تاريخ الوطن

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري

شارك الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، في الاحتفالية التي نظمها المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة؛ لإطلاق جائزة الدكتور علي السمان للحوار والتعاون بين الأديان.

بحضور الدكتور مطران سامي فوزي شحاتة رئيس أساقفة الإسكندرية، والدكتور المطران منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

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وقال الأزهري خلال كلمته، إن الدكتور علي السمان كانت له معه رحلة صداقة استمع منه لذكريات كثيرة دارت بينه وبين الرئيس عبد الناصر والرئيس السادات والرئيس مبارك، مشيرًا إلى أن الدكتور علي السمان كان شخصًا محملاً بذكريات ممتدة وعميقة وأدوار وطنية عميقة منها الكثير لم ينشر.

وأضاف أن "السمان" خدم وطنه بمنتهى الإخلاص والتجرد، ومن أهم المحاور التي عايشها وعاش لها قضية الحوار بين الأديان والثقافات، وكان شديد التميز ومؤمنا بشدة بقيمة الحوار ناجحا في هذا المسار.

وذكر أنه كان وسيظل صفحة مضيئة في تاريخ الوطن، مطالبا بإكمال مسيرته في الحوار بين الأديان الذي يجب أن نعمل عليه بمنتهى الاخلاص والتجرد.

وفي نهاية كلمته قدم الدكتور أسامة الأزهري الشكر للمركز المسيحي على تكريم شخصية الدكتور علي السمان وإطلاق جائزة باسمه.

حضر الحفل أيضًا  الدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم السابق، السفير حسام إسماعيل مساعد وزير الخارجية، الدكتور السفير مصطفى الفقي الرئيس السابق لمكتبة الإسكندرية، الدكتور احمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق، السفير رؤوف سعد مستشار وزارة البيئة، وعدد من السفراء والدبلوماسيين الأجانب.

الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية علماء الأزهر الشريف الدكتور علي السمان التعاون بين الأديان رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية

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