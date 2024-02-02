"سينما الحب والضحك والمخدرات".. كيف أظهرت الأفلام مصر في عيون إفريقيا؟

شارك الكاتب محمد طعيمة، بكتابه "سينما الحب والضحك والمخدرات"، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، والذي يتناول صورة مصر في عيون الأفارقة من خلال الأفلام السينمائية.

وقال "طعيمة" لـ"الدستور" إن الكتاب مأخوذ من دراسة أنثريولوجيا أجراها للحصول على درجة الماجستير في كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، ويتحدث عن الصورة الذهنية التي كونتها أفلام السينما المصرية عن مصر والمصريين لدى الشعوب الإفريقية.

وأضاف أن الكتاب يتناول 3 مراحل مهمة في تاريخ السينما المصرية الفترة الأولى هي الخمسينات والستينات، والتي يُطلق عليها الفترة الذهبية، لأن التوجه وقتها كان ينصب على تقديم صورة مصر القوية والعظيمة والراقية من خلال فساتين الفنانات الأنيقة اللاتي ظهرن بها في الأفلام، بالإضافة إلى قصص الأمهات المكافحات والشباب المجتهد، وظهور الشوارع وهي نظيفة، وغيرها من الأشياء التي كونت صورة جميلة عن مصر.

وأضاف "طعيمة" أن المرحلة الثانية هي فترة السبعينات والثمانينات، وعرفت باسم سينما المقاولات ومشاهدة فترة الانفتاح الاقتصادي، وظهور أفلام المقاولات التي كانت تكتب وتصور خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر، والمرحلة الثالثة وهي فترة الألفية الجديدة، وظهور موجة الأفلام العشوائية.

وقدم الكتاب عددًا من التوصيات منها أن تعود وزارة الثقافة للمشاركة في إنتاج أفلام سينمائية تحسن صورة مصر، كما كانت تفعل المؤسسة العامة للسينما في الخمسينات والستينات.

معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.