اللواء محمد قشقوش: قناة الوثائقية وثقت أحداثًا هامة عن نصر أكتوبر

وجه اللواء الدكتور محمد قشقوش، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، نصيحة للشباب المصري بأن يتابعوا قناة الوثائقية المصرية التي توثق أحداثًا مهمة عن نصر أكتوبر.

جاء ذلك خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن "50 عامًا على حرب أكتوبر 1973"، والتي تناولت موسوعة حرب أكتوبر، بحضور اللواء الدكتور محمد قشقوش، الدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز، اللواء أركان حرب مجدي حجازي، مستشار بالأكاديمية العسكري للدراسات العليا والإستراتيجية، الدكتورة دلال محمود، عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، وأدار الندوة الإعلامي محمد مصطفى شردي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.



وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية



وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.