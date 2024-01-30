الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محمد مصطفى شردى: المركز المصرى للفكر يلعب دورًا مهمًا فى تأريخ ما يحدث بمصر

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، يلعب دورًا مهمًا بالعمل على تأريخ ما يحدث في مصر، مشيرًا إلى موسوعة حرب أكتوبر ١٩٧٣، التي أصدرها المركز، مشيدًا بما جاء في الموسوعة.

جاء ذلك خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بعنوان "50 عامًا على حرب أكتوبر 1973"، بحضور اللواء الدكتور محمد قشقوش، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز، واللواء أركان حرب مجدي حجازي، مستشار بالأكاديمية العسكري للدراسات العليا والاستراتيجية، والدكتورة دلال محمود، عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وأدار الندوة الإعلامي محمد مصطفى شردي.

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"أسرار وحكايات".. كتاب جديد عن محمد صلاح فى معرض الكتاب

 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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