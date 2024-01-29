الإثنين 29 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

هشام المنياوي في معرض الكتاب: نشكر الدولة على تنظيم هذا الحدث الرائع (فيديو)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال هشام المنياوي، أحد الناشرين المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ٥٥، إن هذا الحدث عظيم، موجهًا الشكر للدولة على تنظيم هذا الحدث الرائع.

جاء ذلك خلال مشاركته بأحد أعماله في معرض الكتاب، وسط إقبال كبير على المعرض في يومه الخامس على التوالي، حيث تخطى عدد الزوار حتى أمس حاجز المليون و٢٠٠ ألف زائر.

وتنوعت إصدارات المعرض وسط تنوع الناشرين من دول كثيرة حول العالم، في نسخة يراها كثيرون أنها استثنائية، وسط توقعات بزيادة عدد الزوار عن العام الماضي.

 

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واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية
وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

معرض القاهره الدولي للكتاب إصدارات المعرض الدورة الخامسة والخمسون إقبال على معرض الكتاب افتتاح معرض الكتاب 2024

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