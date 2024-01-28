الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مكتبات مصر العامة: لدينا 3 مكتبات متنقلة بالتزامن مع معرض الكتاب لتكون متاحة للجميع

معرض الكتاب الدولي
معرض الكتاب الدولي

قال عمرو أبو بكر، مدير الخدمات الخارجية بمكتبة مصر العامة، إن الإقبال على معرض الكتاب الدولي في دورته الـ55 ملحوظ جدًا وخلال الأيام الماضية زار المعرض مليون زائر، مؤكدًا أنه لو استمرت هذه الأعداد فإن الأعداد ستتجاوز الأعوام الماضية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المعرض به العديد من المبادرات لتخفيض أسعار الكتب، مشيرًا إلى أن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، أصرت على عمل مكتبات متنقلة حتى يكون المعرض متاح للجميع حتى من لم يحضره.

الهدف من المكتبات المتنقلة

وأكد أن هدف المكتبات المتنقلة هو عدم الاكتفاء بدور النشر، والكتب بشكلها المعتاد، مشيرًا إلى أن مكتبة مصر العامة لها 3 مكتبات متنقلة بالقاهرة، كما يوجد 8 مكتبات متنقلة في المحافظات، والمكتبات تهدف لفكرة الاستدامة.

وتابع، أن المكتبة تتيح للعملاء زيارتها شهريًا واستعارة الكتب منها من خلال كارنية اشتراك مقابل آجر رمزي، والكتب فيها تتناسب من عمر 3 سنوات ويوجد بها ألفي ونصف كتاب يتم تجديدهم.

مكتبة مصر العامة معرض الكتاب الدولي المكتبات المتنقلة المعرض متاح للجميع وزيرة الثقافة دور النشر

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