مجلة "قطر الندى" تقدم ورشة تفاعلية لأطفال معرض الكتاب (صور)

أقامت مجلة "قطر الندى"، الأحد، ورشة تفاعلية بجناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، تنوعت بين الحكي والرسم والتلوين، وذلك ضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بفعاليات المعرض في سياق برامج وزارة الثقافة.

وخلال الورشة، استعرضت الكاتبة نجلاء علام، رئيس تحرير المجلة، أبواب المجلة المختلفة، ثم حكت للأطفال عدة قصص وسيناريوهات منشورة بها، وأعقبها ورشة رسم وتلوين للأطفال قدمتها الفنانة رحاب جمال الدين سكرتير تحرير المجلة، والفنانة منى محمد حسين الرسامة بالمجلة، كما تم توزيع نسخ من المجلة هدايا للأطفال المشاركين، ولاقت الورشة إقبالًا كبيرًا من الأطفال.

وتصدر مجلة قطر الندى عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، منذ 1995 وتأتي الفعاليات ضمن مشاركة مميزة لهيئة قصور الثقافة بمعرض الكتاب من خلال أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب "صالة1- جناحB3" تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، كما تقدم برنامجا فنيا لرواد المعرض بمسرحي بلازا 1 وبلازا 2 يتضمن عروضا لفرق الفنون الشعبية والموسيقى والكورال، إضافة لبرنامج مخصص للأطفال يشمل ورش الحكي الشعبي والألعاب الشعبية وورش الإبداعات الفنية وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لأبناء المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، وعدد من مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، وذلك في سياق خطط العدالة الثقافية وبناء الإنسان.

معرض الكتاب 2024

تقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، وذلك بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

كما تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتشهد مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

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