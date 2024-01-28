الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"خمستين فى عين العدو".. مستشار وزير الثقافة "تداعب" جمهور معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

داعبت الدكتورة نهلة إمام، مستشارة وزارة الثقافة المصرية للتراث اللامادي، جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب قائلة" الدورة الحالية رقم ٥٥.. خمستين فى عين العدو.. وهذا فال حسن".

واضافت "إمام " خلال فعاليات ندوة" التراث الثقافي وترسيخ الهوية المصرية" ضمن فعاليات محور" ظواهر ثقافية اجتماعية" بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب فى القاعة الرئيسية  بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الـ٥٥، اليوم الاحد، والتى يديرها الكاتب احمد عبد العليم، أن التراث هو عبارة عن مجموعة من الرموز ذات المعانى والدلالات، مؤكدة أن ضرورة تغيير نظرتنا لتراثنا بين وقت وآخر هو أمر صحي، وأنه لا يتوجب الخوف من تأثير التكنولوجيا فى هويتنا وتراثنا.

واوضحت" إمام" أن التكنولوجيا من الممكن استغلالها على نحو جيد وذلك بقيادة الشباب لصيانة تراثنا وتقديمه للعالم، وعبر ٱليات جديدة تتماشى مع ما تشهده من ثورة تكنولوجية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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