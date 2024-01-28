الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

معرض الكتاب: "الحلم المصري" يستعرض جهود السيسي في بناء الجمهورية الجديدة

معرض الكتاب
معرض الكتاب

حرصت وكالة الأهرام للتوزيع على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقامة بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وعرضت وكالة الأهرام كتاب الحلم المصري الذي يستعرض جهود الرئيس السيسي في بناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي لفت أنظار عدد كبير من رواد المعرض الذين حرصوا على اقتناء الكتاب.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير - 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت النرويج ضيف شرف الدورة وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري كأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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رئيس "هيئة الكتاب" يبحث عن التراث في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55

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