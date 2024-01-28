البابا شنودة يواجه «الصهاينة» فى معرض الكتاب بـ«إسرائيل والمسلمون والمسيحيون»

تشارك الكنائس المصرية ودار الكتب المسيحية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بعدد من الإصدارات المتنوعة، التى تتناول التاريخ وعلوم اللاهوت والدراسات الدينية.

ويعرض المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى مجموعة متنوعة من الكتب اللاهوتية التى تدرس علوم الدين، ومجموعة تأملات وأعمالًا كتابية للبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وكتابات الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى.

وأيضًا يعرض، فى جناحه بصالة ١، جناح: B34. كتب «على خطى المسيح»، وقاموس للغة القبطية، و«الماسونية»، و«البابا المصلى»، وهو عن حياة البابا كيرلس السادس، البطريرك الـ١١٦.

ومن أهم الكتب التى يشارك بها المركز «إسرائيل والمسلمون والمسيحيون»، للبابا شنودة الثالث، البطريرك رقم ١١٧، يتضمن دراسة عميقة لتاريخ إسرائيل فى الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، ويعتبر خلاصة أربع محاضرات ألقاها.

وتشارك دار النشر الأسقفية بمجموعة من الكتب اللاهوتية والتاريخية والدراسية وكتب المشورة بصالة ٢ جناح B1، وأعلنت عن خصومات تصل حتى ٢٠٪.

ومن بين كتب الدار المعروضة «محبة أبدية»، «تاريخ المسيحية المبكرة فى ليبيا» «كاملون فيه»، «اعترافات القديس أغسطينوس» الذى يصدر فى طبعته التاسعة، وهو إحدى سلسلة كتب النصوص الآبائية.

ونص اعترافات أغسطينوس من أهم النصوص التى كتبها أحد أشهر اللاهوتيين الأوائل على مر العصور، ويكشف عن الخلفية التى شكلت فكر أغسطينوس ولاهوته.

ويلفت كتاب «محبة أبدية»، إلى قضايا بالغة الأهمية منها أن الزواج ليس مجرد ارتباط ناتج عن الحب، بل هو أعمق من ذلك، إذ إنه شركة عميقة لها قواعد تؤسس عليها وبدونها يصبح الزواج هشًا.

وتعرض الدار أيضًا «عظات عن التوبة» فى طبعته العاشرة، بالإضافة لـ«شفاء المشاعر الجريحة» «يسوع بصفته إلهًا» «الآباء الرسوليين» «تجسد الكلمة».

وتشارك دار «مجلة مار مرقس»، التابعة لدير أبومقار بوادى النطرون، فى المعرض بمجموعة من الكتب منها، «المجموعة السبعينية»، وهى عبارة عن ٦ كتب تضم ٢٠ سفرًا من العهد القديم.

كما تشارك الدار بكتاب «الترجمة السبعينية لأسفار العهد القديم»، إذ تعتبر تلك الترجمة أقدم ترجمة يونانية وصلت إلى القارئ، نقلًا عن النص العبرى الأصلى، إلى جانب «أسفار موسى الخمسة» هى أول الأسفار التى تمت ترجمتها فى مدينة الإسكندرية فى زمن حكم بطليموس الثانى ملك مصر «٢٨٥-٢٤٧ ق.م»، بواسطة ٧٢ شيخًا من شيوخ بنى إسرائيل، حسب طلب الملك، ومن هنا عرفت باسم «الترجمة السبعينية»، نسبة لهؤلاء الشيوخ.

وتبنت الكنيسة المسيحية الأولى، الترجمة السبعينية، وصارت هى «الكتب المقدسة» للكنيسة الوليدة، لذلك تعتبر النص الأصلى الذى عاشت عليه الكنيسة القبطية طوال العصور الماضية، ومنه أُخذت القراءات الكنسية، ومنه أيضًا وُضعت نصوص الآيات فى الصلوات الليتورجية، وتعد دراسة الترجمة السبعينية أمرًا حيويًا لأنها تضم الكثير من المعانى والمفاهيم اللاهوتية والكتابية الواردة فى نصوص الصلوات.

كما تشارك الدار بمجموعة الأنبا إبيفانيوس، أسقف دير أبومقار بوادى النطرون الراحل، تحت عنوان «الوارث روح الأنبا مقار»، وأبرزها كتاب «الوحدة المسيحية».

كما تشارك الدار بمجموعة أسفار موسى النبى للأب يوحنا المقارى، والذى قال فى مقدمة كتابة: «الكتاب المقدس هو کتاب الله للإنسان عبر التاريخ والزمان فهو كتاب يهم كل إنسان، ويلزم أن يتواجه معه كل واحد بمنتهى الجدية، لأنه على أساسه يتحدد مصير الإنسان، حسب موقفه واستجابته تجاهه»

ومن كتب الدار أيضًا مجموعتا بولس الرسول والمزامير للأب متى المسكين، وسلسلة تاريخ الكنيسة القبطية من القرن الأول الميلادى وحتى القرن الرابع الميلادى للراهب يعقوب المقارى.

أما مدرسة الإسكندرية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية فتشارك فى معرض الكتاب بالعديد من الإصدارات، وذلك فى جناح «C26» داخل صالة «٢»، أبرزها «المرجع فى علم التراث العربى للمسيحيين»، الذى يقع فى ٧٨٣ صفحة، للبروفيسور الأب سمير خليل سمير اليسوعى، مؤسس سلسلة «التراث العربى المسيحى» فى بيروت مديرها السابق، ويعتبر الكتاب الأول من نوعه فى المطبوعات المصرية المختصة بهذا المجال.

وأعلن المركز الأرثوذكسى للدراسات الآبائية بالقاهرة مشاركته فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بعدة إصدارات، أبرزها كتاب «عن الأرامل» للقديس أمبروسيوس، أسقف ميلان، والذى ترجمه الدكتور الراحل نصحى عبدالشهيد، وكذلك كتاب «شرح رسالة القديس بولس الرسول إلى كنيسة أفسس».