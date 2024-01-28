الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكاردينال بييرباتيستا فى زيارة رعوية إلى الجالية فى شيكاغو

الكاردينال بييرباتيستا
الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا

بدأ الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، وممثل قداسة البابا فرنسيس في الأرض المقدسة، بزيارة رعوية إلى الجالية العربية في شيكاغو بحضور أكثر من 400 من أبناء الجالية العربية، وبمشاركة الأساقفة والكهنة وفرسان وسيدات القبر المقدس.

خلال زيارته اجتمع غبطة الكاردينال مع أبناء الجالية العربية التي اتخذت من العذراء سيدة الأرض المقدسة اسمًا لها، كانت تجتمع وتلتقي الجالية في الكنيسة لمدة أكثر من سنة وتعاقب على خدمتها من فترة إلى أخرى بعض الكهنة.

وفي يناير 2023، وصل الأب وسام منصور من الأردن لخدمة أبناء الجالية العربية لمدة خمس سنوات.

وترأس غبطة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، القداس الإلهي في كنيسة سيدة الزيارة بمناسبة عيد عماد الرب والذكرى السنوية لانطلاق سرية كشافة ومرشدات الزبابدة الأولى، جاء ذلك ضمن زيارته الرعوية الأولى إلى رعية الزبابدة ومحافظة جنين منذ تعيينه كردينالًا. شارك بالقداس الإلهي المطران وليم شوملي، النائب البطريركي العام، والمطران بولس ماركوتسو، وعدد من الكهنة بحضور المؤمنين.

استقبل الأخ كمال أبوالرب، نائب محافظ محافظة جنين، والسيد نضال عبيدي، رئيس بلدية جنين، والوفد المرافق لهم بالإضافة إلى أعضاء المجلس الرعوي، غبطة الكاردينال بييرباتيستا والوفد المرافق له على مدخل البلدة، حيث رحب السيد كمال بغبطة الكاردينال معبرًا عن سروره لزيارة غبطته، ومؤكدًا على الوحدة بين الشعب الفلسطيني، شاكر غبطته على اهتمامه المتواصل بشئون المؤمنين وأهل بلدة الزبابدة ومحافظة جنين. كما التقى غبطته بأعضاء مجلس بلدية الزبابدة لمناقشة المشاريع التطويرية للبلدة والسعي لبناء خطة عمل مشتركة.

والتقى غبطته بكهنة كنيسة الروم الأرثوذكس ومجموعة من كشافة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في لقاء أخوي لتبادل التهاني بمناسبة تنصيبه كردينالًا. كما والتقى غبطته بأعضاء كشافة الزبابدة معبرًا لهم عن سعادته وفخره بالأعمال القائمين عليها وعلى وجه الخصوص على تقدمهم الدائم عبر السنين، حيث احتفلت سرية الكشافة بمرور 43 سنة على انطلاقها.  وخلال القداس قام غبطة الكاردينال بتنصيب أعضاء كشافة الزبابدة.

الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين داسة البابا فرنسيس الأرض المقدسة البابا فرنسيس

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