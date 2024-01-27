الكنيسة المصرية وقضايا البيئة.. مؤتمر بكلية اللاهوت الإنجيلية

عقد مركز الكنيسة والمجتمع التابع لكلية اللاهوت الإنجيلية في القاهرة، مؤتمره العلمي الثاني، تحت عنوان "الكنيسة المصرية وقضايا البيئة والتنمية المستدامة: بين الواقع والمأمول"، بحضور ممثلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، والأسقفية، والمؤسسات والجمعيات الأهلية المسيحية، وأيضًا بمشاركة نُخبة من المهتمين بالشأن البيئي من قادة الكنيسة بطوائفها المختلفة، وكذلك مجموعة من الباحثين المتميزين المهتمين بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.

جاء هذا المؤتمر في إطار تحقيق المركز لأهدافه ومنها، رفع الوعي الكنسي بالقضايا المجتمعية الهامة، ومن بينها قضية التغيرات المُناخية وأثرها على التنمية المستدامة وعلى فئات المجتمع المختلفة من خلال عرض الفكر اللاهوتي في هذا الشأن، والتأكيد على مسؤولية الكنيسة نحو البيئة كأحد محاور الإرسالية الثلاث وهي "العناية بالخليقة"، كما توج هذا المؤتمر ما قام به المركز من مجهودات ولقاءات سابقة من أجل التوعية بمفاهيم لاهوت الخليقة ومن بينها سيمنار" مسؤولية الكنيسة نحو قضايا البيئة".

القضايا العميقة والمُعاصرة في اللاهوت المسيحي

افتُتح اللقاء بكلمة ترحيب من صموئيل رزفي، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية في القاهرة، عبر فيها عن فخره واعتزازه باللقاءات التي ينظمها مركز الكنيسة والمجتمع والتي تتناول تلك القضايا العميقة والمُعاصرة في اللاهوت المسيحي، فالكتاب المقدس لم يهتم فقط بالإنسان والخلاص والقداسة والعقيدة، لكن أهتم أيضًا بقضايا البيئة وهذا يوضح الربط بين علم اللاهوت، وعلم الأرض والحفاظ عليها.

تضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث جلسات:

أدار الجلسة الأولى شريف صلاح، الأمين العام لمركز الكنيسة والمجتمع، بعنوان "أمنا الطبيعة لا تغفر"، حيث رحب بالمنصة والحضور واستهل حديثه بعرض الغرض من إنشاء المركز متضمنا تعريفًا موجزًا برسالة وأهداف المركز، ثم قدم سيادته السادة المتحدثين وهم:

- الأب هدية تامر – راعي كاتدرائية القديس انطونيوس الكبير بالفجالة، ومدرس بإكليريكية المعادي، وكلية اللاهوت للأقباط الكاثوليك في السكاكيني.

-ثروت وهيب – أستاذ علم الارساليات في كلية اللاهوت الإنجيلية في القاهرة.

-ناهد أيوب – استشاري تطوير برامج – اسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.

أدارت الجلسة الثانية هناء يشوع جاد، كبير باحثين في مركز الكنيسة والمجتمع، ومقرر المؤتمر، وجاءت الجلسة تحت عنوان: "المسؤولية المجتمعية للكنيسة نحو البيئة: مبادرات ذكية مستدامة"، حيث تم عرض أهم المبادرات الذكية المستدامة التي قامت بها الكنيسة المصرية، وذراع الكنيسة التنموي متمثلًا في منظمات المجتمع الأهلي المسيحي، كذلك دروس وخبرات حياتية مستفادة من شخصيات كرست حياتها لهذه القضية الهامة. والمتحدثون في هذه الجلسة هم:

- الوزيرة الدكتورة ليلى إسكندر- وزيرة البيئة والتطوير الحضاري والعشوائيات الأسبق.

- أرشديكون عماد باسيليوس - نائب رئيس الأساقفة لرعاية القسوس والخدام – الكنيسة الأسقفية.

- ماجد بولس – نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

واختتم المؤتمر فعالياته بجلسة علمية بحثية عميقة برئاسة الدكتورة هناء يشوع جاد، تحت عنوان "رؤية جديدة للأرض المريضة"، افتُتحت الجلسة بمحاضرة علمية تطبيقية شيقة للأستاذ الدكتور عبد المسيح سمعان – الأستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية – جامعة عين شمس، وخُصص الجزء الثاني من الجلسة لعرض ومناقشة الأوراق البحثية المُقدمة من السادة الباحثين وهم:

- أمنحتب أمين – خبير في إحصاءات الطاقة – عضو مجلس البحوث الاقتصادية والإدارية بأكاديمية البحث العلمي.

- مينا دانيال – مُدرس الهندسة الصحية والبيئية بكلية الهندسة بالمطرية – جامعة حلوان.

- جورج تكلا – طالب ماجستير في كلية اللاهوت الإنجيلية.

وفي الختام، تم توزيع شهادات التقدير والجوائز المالية على السادة الباحثين المتميزين الذين قدموا أوراقًا بحثية متميزة ذات بُعد تطبيقي فيما يخص الكنيسة وقضايا البيئة.

واختُتم اللقاء بصلاة من القس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية في سنودس النيل الإنجيلي.