السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: يجب أن تتوقف حرب غزة سريعا حقنا للدماء

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

 قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم بأننا نقدر عاليا المواقف المبدئية التضامنية التي صدرت عن دولة جنوب افريقيا كما ونحيي كافة الدول الصديقة التي طالبت وتطالب بوقف العدوان على غزة كما وتناصر الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأضاف حنا في بيان له: اما بخصوص القرار الذي أُتخذ من محكمة العدل الدولية فقد كنا نتمنى ان يكون القرار اكثر وضوحا وقوة وجرأة من اجل ان تتوقف الحرب سريعا.
 

وأوضح: ولكنني اعتقد بأن القرار الذي اتخذ هو قرار تاريخي لصالح العدالة وخطوة في الاتجاه الصحيح، وان كنا نطمح الى ما هو اقوى من ذلك.
 

مُضيفًا: هدفنا الاساسي في هذه الاوقات العصيبة هو ان تتوقف الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار ونتمنى ان تكون هنالك خطوات عملية هادفة لوقف العدوان فلم يعد من الممكن ان تبقى هذه الحرب وان تستمر وهي التي خلفت الكثير من المآسي الانسانية حيث الدمار منتشر في كل زاوية من زوايا القطاع وضحايا هذا العدوان هم المدنيون وخاصة شريحة الأطفال.
 

وتابع: أن القرار الذي اتخذ في المحكمة نتمنى ان يؤدي سريعا الى وقف الحرب، ووقف الحرب باتت مسألة في غاية الأهمية لانه مع كل يوم جديد هنالك اتساع في رقعة الدمار والخراب والالام والدماء والاحزان، ولا يجوز ان يبقى اهلنا في غزة لقمة سائغة للاحتلال الممعن في عدوانه وقمعه وظلمه لابناء شعبنا.

ولفت أن استهداف الحضور المسيحي العريق والاصيل في القدس هو استهداف للقدس كلها واستهداف لشعبنا كله وللامة كلها، مؤكدًا أن القدس في خطر شديد في ظل سياسات احتلالية مستمرة ومتواصلة ونحن ندق ناقوس الخطرو القدس مدينة ايماننا وحاضنة مقدساتنا وتاريخنا وتراثنا.

المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس دولة جنوب إفريقيا وقف العدوان على غزة الشعب الفلسطيني

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