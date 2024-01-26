موعد بدء صوم يونان النبي لعام 2024

عمليات بحث مكثفة عبر موقع “جوجل” مؤخرًا، عن موعد صوم يونان 2024، والذي تبدأه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في فبراير 2024.

موعد بدء صوم اليونان 2024

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 26 فبراير 2024، لبدء صوم نينوي والمعروف بصوم يونان، وذلك على مدار ثلاث أيام تنتهي في 29 فبراير 2024.

وخلال فترة الصوم، تطلق إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات الصوم ويبدأ الأثنين وينتهي بفصح يونان.

ويقع صوم يونان قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، ليحتفل الأقباط بفصح يونان يوم الخميس.

و«صوم يونان» هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الغروب.

ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.

الأصل التاريخي لـ صوم اليونان

دخل هذا الصوم إلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في عهد البابا ” إبرام ابن زرعة السرياني ” ال 62 في تعداد بطاركة الأسكندرية،وذلك في القرن العاشر الميلادي،وكان ذلك أن هذا البابا لم يكون راغب أن يصوم ” أسبوع هرقل ” والذي كان يمارسه الأقباط في ذلك الوقت.

وتذكر المراجع التاريخية الأتي:

1- صام البابا إبرام هذا الصوم في مقابل فرضه عليهم أن يصوموا ثلاثة أيام علي اسم يونان،فنظرًا لتقواه قبل الأقباط ممارسة هذا الصوم بغير تردد. مقدمة قطمارس الصوم الكبير،والذي أهتم بطباعته للمرة الثانية ” الأنبا أثناسيوس مطران بني سويف والبهنسا، والقمص برنابا البرموسي رئيس دير السيدة العذراء البراموس سابقًا،وكان ذلك في عهد المتنيح البابا يوساب الثاني ال115 .

2- من مآثر البابا إبرام أنه أدخل في الكنيسة القبطية فرض صوم نينوي الذي يصومه السريان،وذلك أنه لما حل أول الصوم الكبير صامت الكنيسة القبطية أسبوع هرقل فجاراهم البطريرك اذ لم يره لائقًا أن يكون فاطرًا وأولاده صائمين،ولما جاء ميعاد صوم نينوي صامه فأقتدي به بنوه ومن ثم حافظت الكنيسة القبطية علي هذه العادة ليومنا هذا.

3- ويقول العلامة ” ابن المكين ”: ” إن البطريرك القبطي وضعه مريدًا بذلك أتفاق الكنيسة القبطية مع أختها الكنيسة السريانية لائتلاف المحبة بين الكنيستين ”

5- جاء الصوم نقلًا عن الكنيسة السريانية التي تصومه لأن مدينة نينوي تتبع الكرسي الأنطاكي.