بها جزء من خشب "صليب المسيح".. معلومات عن المكتبة البابوية المركزية

نشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية معلومات عن المكتبة البابوية المركزية، والتي تقع في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون لتعريف الأقباط بها.

ويعد أثمن ما تحويه المكتبة هوجزء من خشبة الصليب المقدسة التي صلب عليها السيد المسيح المحفوظة داخل صندوق زجاجي في المكتبة.

وتعد المكتبة البابوية المركزية وفقًا لموقع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أحد أهم المنشآت الحديثة في منظومة التعليم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

تبلورت فكرة إنشاء هذه المكتبة لدى قداسة البابا تواضروس الثاني مع ازدياد عدد المعاهد ومراكز الأبحاث اللاهوتية، والتي تستلزم وجود مكتبة كبيرة ومركزية تحظى بالرعاية الكنسـية.

من هنا كانت فكرة إنشاء هذه المكتبة في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في مصر.

تسعى المكتبة أن تجمع في مكان واحد أكبر كمية من الكتب والمراجع والرسائل العلمية والمخطوطـات التي تفيد الباحثـين في القبـطيات والعلوم اللاهوتـية والعلوم الكنسية بصفة عامة.

وفي 19 نوفمبر 2019 وبحضور أعضــاء المجمع المقدس تم الافتتاح الرسمي لهذه المكتبة لكي تبدأ عملها وخدماتها، تأكيدًا على اهتمام الكنيسة القبطية بنواحي التعليم والدراسة والبحث.

الأهداف:



1. جمع التراث القبطي بكل أنواعه وترميمه وتوثيقه وفهرسته وتصنيفه ليَسهُل عرضه وإتاحته للدارسين والباحثين في مكان واحد.

2. حِفـظ الإنتاج المعرفــي عن القبطيات الصـادر من هيئـات أكاديميـة معنية بالبحث والتوثيق.

3. تنشيط ودعم حلقة تبادل المعرفة ومجتمـع الباحثين محليًا وعالميًــا، وبالتالي الوصول إلى نموذج لمؤسســة مصريــة ثقافيـة ناجحة ورائدة قادرة على التفاعل مع المجتــمع الحديـــث للمعـــلومات.

4. إتاحة الأوعية المعرفية الموجودة بالمكتبة للاستعمال من خلال موقع المكتبة.

ما الحاجة لمكتبة مركزية اليوم؟

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي مؤسسة مصرية وطنية خالصة وهي المؤسسة الوحيدة التي لم تحمل نير الاحتلال في أي عصر وهي في الأساس كنيسة شعبية (لم تكن في نشأتها كنيسة الملك أو الامبراطور)، لذا أخذت على عاتقها مسئوليتان:

الأولى: الإندماج مع الشعب بكل آلامه وأفراحه وثقافته ولغته.

الثانية: أن تكون خزانة أسرار الحضارة المصرية سواء اللغة والأدب المصري القديم أو العمارة والفنون المصرية.

ومن هنا جاء تأسيس المكتبة البابوية المركزية في موقع برية شيهيت الفريد حيث الإسقيط مهد الرهبنة والمعرفة والنسك.

الأقسام

أولا: أقسام المكتبة:

قسم الكتاب المقدس

قسم العلوم اللاهوتية

قسم تاريخ المسيحية

قسم المعارف العامة

قسم الدوريات والمجلات

ثانيا: القاعات:

قاعات متحفية:

تجمع المكتبة بين كونها مكتبة ومتحفًا في مدخل قاعة التاريخ يوجد جزء من خشبة الصليب المقدس التي صُلب عليها ربنا يسوع المسيح. والذي أَهداهُ الأنبا مرقس كبير أساقفة الكنيسة الفرنسية القبطية الأرثوذكسية إلى الكنيسة القبطية في مصر عام 1975.

قلاية البابا شنوده:

كان يستخدمها في كتابة الكتب والمقـالات، وحاليًا بها بعضُ مُتعلقاتِه الشخــــصية كمتحف.

قلاية البابا شنودة

الممــر المتـــــحفي:

به بعض المقتنيات والهدايا التذكارية، والتي لها بُعدٌ ثقافي وتاريخي وفني.

-قاعة استقبال (100 فرد).

-قاعة اجتماعات رسمية (50 فردا).

-قاعة المالتي ميديا.