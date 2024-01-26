الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى القديسين تيموثاوس وتيطس الأسقفان

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، ذكرى القديسين تيموثاوس وتيطس، ونستعرض أبرز المعلومات عنهما وفقًَا للأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني.

وأوضح أن القديس تيموثاوس هو تلميذ القديس بولس الرسول، ورفيقه فى أسفاره، وشريكه فى أتعاب الكرازة، وذكر لأول مرة فى سفر الأعمال فى بداية رحلة بولس التبشيرية الثانية.

أبرز المعلومات عن القديسين تيموثاوس وتيطس

