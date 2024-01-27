يتناول التقرير التالي موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير لعام 2024 والذي يبحث عنه عدد كبير من المواطنين عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير لعام 2024

يستعرض السدتور للقراء موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير لعام 2024 والذي يبدأ الإثنين الموافق 11مارس 2024، الصوم الكبير، الذى يستمر لمدة ٥٥ يومًا، وينتهى بـ«عيد القيامة»، الذى يحل فى 4 مايو 2024.

ويبدأ الصوم الكبير بـ«أسبوع الاستعداد»، ويختتم بـ«أسبوع الآلام». وأضافت الكنيسة أسبوعًا ثامنًا سُمى بـ«أسبوع هرقل»، فصار الصوم الكبير ٨ أسابيع شاملة «أسبوع الآلام».

ويعتبر الأقباط أيام الصوم الكبير «أقدس أيام السنة»، ويطلقون عليه اسم «صوم سيدى»، لأن المسيح صامه بنفسه، لذا يعتبر صومًا من الدرجة الأولى.

طقس إعداد الميرون المقدس

ومن جهته تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإقامة طقس عمل زيت الميرون المقدس، والذي يترأس صناعته البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وليكون صنعه في عام 2024 هي المرة الحادية والأربعون في تاريخها، والرابعة في عهد البابا تواضروس الثاني، منذ توليه السده المرقسية، إذ اقيم طقس صنع الميرون في عهده ثلاثة مرات سابقة عام 2014، 2017، ومارس المقبل عام 2021، ليكون هذا العام الرابع منذ توليه.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، طقس صناعة الميرون المقدس في 11 و12 مارس 2024، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون والذي يبدأ بالتزامن مع بداية الصوم الكبير الذي يستمر لمده55 يومًا إذ يبدأ في 11 مارس 2024.

ومن المقرر أن يشارك البابا في طقس صناعة الميرون المقدس عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر وخارجها.

وعلى الصعيد ذاته من المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح الاثنين، قداس شم النسيم، في 5 مايو 2024 والذي يأتي تزامنًا مع إتمام طقس لإضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان اللأقباط اللأرثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

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