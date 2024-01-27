67 متعلما جديدا بفصول "محو الأمية" في إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس

نظمت إيبارشية طما احتفالًا بتخرج 67 متعلما ومتعلمة بفصول "محو الأمية" من أبناء الإيبارشية، أمس الأول، بدير القمص يسى ميخائيل بطما، بحضور نيافة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعه، والسيد محمد السيد الدالي، مدير عام هيئة تعليم الكبار بسوهاج، وعدد من مسؤولي هيئة تعليم الكبار بالمحافظة، ومسؤول خدمة الأنبا أبرآم لمحو الأمية، وعدد من أسر الخريجين.

تضمن الحفل كلمة لنيافة الأنبا إسحق، أكد خلالها ضرورة أن يكون لدينا طموحات في محو الأمية لحياة أفضل وحياة كريمة، مؤكدًا على اهتمام الكنيسة القبطية بجميع جوانب الإنسان.

وألقى المدير العام الهيئة كلمة تشجيعية للخريجين، ومقدمًا شكر للكنيسة على تعاونها الدائم في عدة مجالات، وعلى دورها الوطني في إطار النهوض بالمجتمع.

شمامسة جدد وتدشين أواني خدمة بالمرج

صلى الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل القداس الإلهي، صباح اليوم، في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة المرج الشرقية التابعة لكنائس القطاع، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة 60 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، وواحد في رتبة إيبدياكون للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما دشن نيافته خلال صلاة القداس عددًا من أواني المذبح للخدمة بالكنيسة.

رسامة شمامسة لكنيسة الأنبا أنطونيوس بأبو قرقاص

صلى الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، القداس الإلهي صباح اليوم في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بمنسافيس بمركز أبو قرقاص، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 21 أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس.

وفي السياق ذاته عمد نيافته ثلاثة أطفال من أبناء الكنيسة.

نظمت إيبارشية أبو قرقاص المؤتمر الأول لمجمع كهنة الإيبارشية وزوجاتهم، في بيت الشهيد مار مينا للمؤتمرات بقرية منهري التابعة للإيبارشية، على مدار يومي أمس وأمس الأول، وبحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية.

تضمن المؤتمر محاضرة ألقاها الأب القمص رافائيل ثروت كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بمنطقة فم الخليج بالقاهرة ونائب أسقف الخدمات بعنوان "الأبوة الحقيقية بين المفهوم التقليدي المتوارث وبين المفاهيم الحديثة كما يجب أن يكون"، ومحاضرة ألقاها الأب الراهب القمص بطرس المحرقي المدرس بالكلية الإكليريكية في دير المحرق بأسيوط بعنوان "لغات الحب والتواصل"، ومحاضرتين عن "دور الكاهن كزوج وأب لأسرته" و"دور زوجة الكاهن تجاه زوجها وأسرتها" ألقاهما الدكتور ماجد كمال المحاضر بمعاهد المشورة.

واختتم المؤتمر بمحاضرة ألقاها نيافة الأنبا فيلوباتير، تحدث فيها عن النقاط الجوهرية التي جاءت بالمؤتمر، وناقشها مع الحضور في حوار مفتوح.